Gestolen campers in beslag genomen tijdens inval bij autohandel

De politie heeft gistermiddag diverse spullen in beslag genomen tijdens een inval in een pand van een autohandelbedrijf aan de Dijkweg in Andijk. De spullen, waaronder een aantal campers, zijn volgens een politiewoordvoerder gestolen.

Inval bij autohandel in Andijk - Foto's: Inter Visual Studio / Danielle Rood

De actie was in samenwerking met de gemeente Medemblik. De politie heeft ook meerdere auto’s in beslag genomen. Ook werden er onderdelen en een jetski meegenomen. Later meer.

