De Peiling: vakantiegeld moet altijd uitbetaald worden

Bijna een op de vijf werknemers dreigt dit jaar niet het vakantiegeld te krijgen. Door de coronapandemie is het bedrijf waar zij werken financieel verzwakt. Dat is ten opzichte van vorig jaar een ruime verdubbeling, meldt het AD. Moet vakantiegeld altijd worden uitbetaald? Ook als het bedrijf in zwaar weer verkeerd? Praat er vandaag over mee in de Peiling.

In opdracht van CNV heeft Maurice de Hond een onderzoek gedaan onder 3500 werknemers. 19% van hen geeft aan dit jaar geen vakantiegeld te krijgen. CNV- voorzitter Piet Fortuin zegt dat schokkend te vinden: "Deze omvang zag ik niet aankomen, het betekent dat 1,7 miljoen werknemers dit jaar hun vakantiegeld niet krijgen."

Dat is een probleem voor de werknemers. Ongeveer de helft van het vakantiegeld wordt aan vakanties besteed, blijkt uit onderzoek van het NIBUD. Het overige deel wordt gebruikt voor andere zaken. "Mensen gebruiken het om grote rekeningen zoals de autoverzekering mee te betalen. Of ze lossen er schulden mee af. Vakantiegeld is geen leuk extraatje dat de meeste mensen kunnen missen,’’ aldus Fortuin.

Evenementenbranche

Vooral in de sectoren die het meeste te lijden hebben onder de coronacrisis is er grote moeite om het geld uit te keren. De evenementenbranche wordt het zwaarst getroffen, daar kan 70% van de vaste werknemers fluiten naar het vakantiegeld. Ook in de horeca en de toerismesector krijgt een kwart van de werknemers geen vakantiegeld. In de retailsector gaat het om 19 procent.

Zwaar weer

Het is niet nieuw dat veel bedrijven moeite hebben om deze maand een dubbel salaris uit te keren. In sectoren die het zwaarst getroffen zijn, zoals de evenementenbranche en horeca, zijn ze door hun reserves heen. „We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Tegelijkertijd is de steun die veel ondernemers krijgen vanuit de overheid royaal. Die is juist bedoeld voor het doorbetalen van de salarissen, waar het vakantiegeld onderdeel van is”, zegt Fortuin in De Telegraaf.

Begrip

Er is onder ruim één op de drie ongevraagde begrip voor ondernemers die het geld niet kunnen uitkeren, een kwart zou bereid zijn om een deel van het vakantiegeld in te leveren als dat nodig is. 48% van de ondervraagden heeft er geen begrip voor. Vind jij dat vakantiegeld altijd moet worden uitgekeerd?