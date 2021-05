Besluit over nieuwe Meervaart nadert ontknoping: komt-ie in het water of niet?

Zal over twee jaar de eerste paal in de Sloterplas worden geslagen zodat het nieuwe theater van de Meervaart er kan verrijzen? Deze en volgende week wordt de knoop doorgehakt in de Stopera.

Een spoiler vooraf: het nieuwe theater komt naar alle waarschijnlijkheid voor de zuidwestoever en daarmee in de plas te liggen. Een gebouw dat 88 meter het water op gaat en 25 meter de hoogte in. De kosten worden (voorlopig) geraamd op 100 miljoen euro en in 2025 moet je er op het “witte-wijn-terras” kunnen nagenieten van de voorstellingen die je binnen hebt gezien.

Een icoon

Het gebouw markeert zonder twijfel het wethouderschap van cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) die samen met Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening, GL) “een icoon” in de Sloterplas wilden. Meliani’s vurige wens om te investeren in kunst en cultuur in Nieuw-West en om het stadsdeel nu eens niet te vergeten als er geld valt te verdelen, zou daarmee in vervulling komen.



Maar op zich willen de tegenstanders dat ook. De protesten van bewoners en oppositiepartijen richten zich vooral op de plek en de wijze van besluitvorming. De weg naar de nieuwe Meervaart is op z’n zachtst gezegd ook hobbelig, volgens sommigen zit die vol met levensgevaarlijke gaten.

Voorkeur in het water

Het protest uit de buurt zwelt een jaar geleden aan als vlak voor het zomerreces de gemeenteraad moet stemmen over de voorkeurslocatie voor het theater. Die locatie is in het water, maar de Vrienden van de Sloterplas vrezen voor de natuur en het uitzicht. Ook voelen zij zich niet gehoord in het proces.



Politiek ontstaat er ophef als daags voor die cruciale vergadering, en op aandringen vanuit de raad, de integrale adviezen over de verschillende bouwlocaties worden gedeeld. Dan blijkt dat bouwen op het water eigenlijk niet zo goed past in de omgeving en de nodige risico’s met zich meebrengt.



De coalitiepartijen stemmen uiteindelijk toch in met de beoogde locatie op het water en het eerste voorbereidingskrediet wordt vrijgemaakt. Wel wordt er alsnog “een participatieproces” opgetuigd. Inspraak van burgers is een van de speerpunten van het stadsbestuur, en bovendien denkt Meliani dat hiermee ook voorstanders de kans krijgen van zich te laten horen.

Inspraak gestuurd?

Door corona kent het inspraaktraject zijn beperkingen, maar opvallender is de proactieve houding van ambtenaren bij de bijeenkomsten. Uit door AT5 gewobte stukken blijkt dat ambtenaren in “de propagandamodus” gaan, er worden meer voor- dan tegenstanders uitgenodigd en deelnemers krijgen een strategische plek toebedeeld.



In het participatietraject liggen vijf verschillende locaties op tafel, maar komt er volgens de gemeente uiteindelijk geen duidelijke winnaar uit de bus. Voor D66 en de PvdA reden om zich definitief uit te spreken voor bouwen op het water. "Er wordt nu al tien jaar over gepraat, of gekletst eigenlijk", zegt D66-leider Reinier van Dantzig dit weekend nog. "Wat je wilt is daar een fantastisch, stedenbouwkundig icoon neerzetten."



Volgens coalitiepartner de SP laat het particpatietraject juist zien dat overtuigend draagvlak ontbreekt. De partij is voor nieuwbouw op de huidige plek van het theater. Het geld dat daarmee wordt bespaard moet ten goede komen aan andere culturele voorzieningen in Nieuw-West.

Beslissing

Het is een geluid dat vandaag in de commissievergadering en volgende week als er gestemd wordt in de gemeenteraad, ongetwijfeld ook bij oppositiepartijen te horen is. Maar veel uithalen zal het waarschijnlijk niet. Ook zonder de SP hebben GroenLinks, D66 en de PvdA samen de meerderheid.