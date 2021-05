Onderzoek GGD afgerond: zeker 483 coronabesmettingen door Koningsdag in Amsterdam

Het ging in drie van de vier gevallen om besmettingen van mensen die tussen de 19 en 30 jaar oud zijn. De besmette personen waren hoofdzakelijk inwoners van de regio: slechts een van de zeventien clusters bestond uit mensen die ergens anders wonen.

De meeste clusters met besmettingen vonden binnen plaats. Het ging om 81 procent. Verder is 60 procent van de besmette personen in een grote groep in de binnenstad of in een park geweest. Waarschijnlijk ligt het aantal besmettingen hoger dan 483, maar niet iedereen is in beeld.

Rutte

Premier Mark Rutte noemde de zeventien clusters vorige week al tijdens zijn persconferentie. Een paar uur later was Anja Schreijer, hoofd algemene infectieziekten van de GGD Amsterdam, te gast in het televisieprogramma Op1. Ze zei dat collega's van haar de drukte tijdens Koningsdag hadden gezien en hadden bedacht om het aantal daardoor ontstane besmettingen in kaart te brengen. Schreijer sprak van "monnikenwerk".

Ze zei toen dat het om "het topje van de ijsberg" ging, omdat dit alleen de mensen zijn die in Amsterdam wonen of zich in de stad hebben laten testen. "Je ziet met name specifieke groepen. Ik denk dat we dat de rest van het jaar steeds meer gaan zien. Dat je in met name bepaalde pockets van mensen juist clusters gaat zien, met name mensen die een bepaalde vaccinatiegraad hebben. Dat is toch het gevolg van ons gedrag."

Enige groep die stijgt

Schreijer doelde daarmee op jongeren. "We zien met name een piek, dat zag het RIVM vandaag ook in de cijfers, in 18 tot 24 jaar oud. Dat is de enige groep die nog stijgt." De GGD kijkt ook of er besmettingen zijn ontstaan tijdens de spontane huldiging van Ajax op 2 mei, waarbij 12.000 supporters aanwezig waren. Daar was volgens Schreijer nog niks over te zeggen.

De deskundigen van het Outbreak Management Team noemden de besmettingen tijdens Koningsdag ook in hun advies aan het kabinet, al spraken zij nog van zestien clusters en 69 besmettingen. Dat kwam omdat het advies eerder opgesteld is dan de persconferentie en de cijfers zich nog ontwikkelden. "Omdat deze gevallen tot verdere verspreiding leiden, hebben Koningsdag en -nacht impact op het verloop van de epidemie in Amsterdam, hetgeen zichtbaar is in de Amsterdamse cijfers", schreef het OMT vorige week.

Volgende week

De GGD wilde vorige week nog geen verdere toelichting geven op de door Rutte en Schreijer genoemde aantallen. Volgens een woordvoerder liep het onderzoek nog en heeft Rutte het aantal clusters genoemd omdat die eerder door de GGD zijn doorgegeven aan het RIVM. Deze week is het onderzoek dus wel afgerond. De GGD heeft het aan een aantal journalisten gestuurd en nog niet zelf gepubliceerd.