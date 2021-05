Ook Alkmaar verbiedt lachgas

Lachgas gebruiken en verhandelen wordt in Alkmaar verboden. Dat bleek vanavond tijdens de commissievergadering van de gemeente. De raad moet het besluit nog wel bekrachtigen, maar geen enkele partij is tegen een opname van het verbod in de lokale wetgeving.

Het is de zoveelste Nederlandse stad die een landelijk verbod niet wil afwachten. In maart meldde NOS dat ongeveer de helft van de gemeenten het verbod al heeft opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In sommige gevallen geldt het verbod in de hele gemeente, in andere gevallen alleen in bepaalde wijken.

Veel gemeenten ervaren overlast van de drugs waarbij je via een ballon lachgas inhaleert en zo gaat 'spacen' en je licht in je hoofd voelt. Er wordt steeds meer duidelijk over de schadelijkheid van het spul, met name bij jongeren, die de drug de afgelopen jaren steeds vaker gebruikten.

In maart sloegen cardiologen in Het Parool alarm vanwege een toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers na overmatig lachgasgebruik. "Het verwoest jonge levens. Het lijkt wachten op de eerste dode."

Litertanks

Tegen NH Radio zei drugsonderzoeker en criminoloog Ton Nabben in november: "Ze komen met hartkloppingen bij de spoedeisende hulp, zitten in verslavingsklinieken of komen bij revalidatieklinieken met een dwarslaesie." Hij deed onderzoek naar het lachgasgebruik onder Amsterdamse jongeren. Ook zijn er verkeersongevallen bekend waarbij lachgas in het spel was.