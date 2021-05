Negentig jaar oude whiskey gevonden in wijnkelder: "Ik wil 'm proeven!"

Suzanne is mede-eigenaar van wijnhandel B.J. de Logie, al sinds 1848 een Amsterdams familiebedrijf. Vorig jaar overleed de vader van Suzanne. "Hij was de ziel en zaligheid van onze winkel, vijftig jaar lang." Op zoek naar herinneringen dook Suzanne de oude wijnkelder in. En vond ergens op de bovenste plank, achter wat flessen wijn, een wel heel oude fles whiskey.

Het gaat om een ruim 90 jaar oude whiskey van John Haig & Co. Op de fles staat een oud telefoonnummer. Het nummer dat voor de oorlog werd gebruikt door de familie. Daarom weet Suzanne dat de whiskey al vroeg in handen van de familie was. Suzanne weet niet of de fles door haar vader in de kelder is gelegd. "Ik had het hem eigenlijk wel willen vragen."