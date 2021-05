Retailondernemers sturen noodkreet aan gemeente over parkeerplaatsen voor horeca

Diverse retailondernemers aan de Nieuwstraat en Kaasmarkt in Medemblik hebben een noodkreet gestuurd aan de gemeente over de parkeerplaatsen daar, die nu worden ingenomen door de horecaterrassen. De terrassen nemen de hele dag de parkeerplaatsen in beslag. Daar zou Cees Dekker van Tabakshop Dekker graag verandering in zien.

"Een aantal mede-ondernemers en ik hebben aan de gemeente gevraagd: denk na voordat je zomaar ongelimiteerd een heleboel parkeerplekken weghaalt. Ze hebben het belang van de horeca afgewogen, maar het belang van de detaillisten moeten zo ook meenemen", zegt Dekker.

In de brief staat te lezen dat de detailhandel het zwaar heeft omdat zij ook dicht zijn geweest vanwege corona. Door het innemen van de parkeerplaatsen door de horeca hebben hun klanten moeite om in de buurt van de winkels te parkeren en dat kost klanten. "Het jammere is dat de klanten die er zijn, nu ook ’s ochtends hun auto niet kwijt kunnen als de terrassen dicht zijn. Ik wil dat de gemeenteraad en het college hier over nadenken", aldus Dekker over de situatie van de afgelopen weken. Zijn idee is dat je terrassen mobiel maakt, zodat ze ’s avonds weg zijn en er tijdens die uren alsnog geparkeerd kan worden.

Verrijdbare plantenbakken

Maar volgens de buurman van Dekker, Michel Meijer van Bistro op 3, is dat nog niet zo makkelijk. "Vorig jaar haalden we het wel weg. Maar het is gewoon heel veel werk. En nu mogen we het van gemeente laten staan. Daarbij moet het ook veilig zijn. Dan mag je het niet met verrijdbare plantenbakken afzetten. Er rijden natuurlijk ook gewoon auto’s langs." Toch begrijpt Meijer het wel. "De detailhandel komt ook gewoon op voor zijn eigen belang."

Ook volgens de gemeente is dit geen wenselijke situatie en lost ook niets op. "De terrassen mogen nu tot 20.00 uur ’s avonds open zijn. Verwachting is dat de terrassen bij iedere volgende stap langer open mogen blijven. Als de horeca weer helemaal open mag, mogen de terrassen in Medemblik tot middernacht geëxploiteerd worden. Het is praktisch niet uitvoerbaar om de terrassen weg te halen", laat de woordvoerder weten. "We snappen de bezwaren niet, omdat hierover is nadrukkelijk overleg geweest met de winkeliersvereniging in de stad Medemblik. En het gaat maar om een beperkt aantal parkeerplaatsen. Daarbij versterken de horeca en de winkeliers elkaar juist op de Nieuwstraat en de Kaasmarkt."

De brandbrief zal door het college worden opgepakt.