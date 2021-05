Speelpark Oud Valkeveen verwacht paar honderd gasten op eerste dag

Storm loopt het nog niet, maar dat heeft volgens parkmanager Koen Kreuze ook te maken met de weersvoorspelling. "De voorspelling voor morgen is niet denderend, maar dat was het voor vandaag ook niet. Als het morgen toch zulk weer wordt als vandaag, kan het nog wel eens wat drukker worden. Maar met de eerste vierhonderd verkochte kaarten zijn we erg tevreden voor een eerste dag", zegt hij. "Voor een deel van ons personeel wordt het morgen ook hun eerste echte dag, dus met zo'n betrekkelijk rustige dag kunnen we prima starten."

Het park mag volgens de regels de komende tijd 9.000 bezoekers per dag ontvangen, maar heeft er zelf bewust voor gekozen om eerst 'slechts' 1.500 bezoekers toe te laten. "We willen dat het spelen zo veilig mogelijk is voor iedereen", zegt Kreuze. "Door minder mensen toe te laten is er nog veel meer ruimte om te spelen en om afstand te houden."

Speelpark klaar voor opening

Het speelpark staat helemaal klaar om de eerste gasten weer te verwelkomen. "We zijn vandaag de hele dag bezig geweest om het park weer klaar te maken. We hebben borden neergezet voor de looproutes, plekken op de grond gemarkeerd om aan te geven waar je mag staan, hygiënezuilen geplaatst en dat soort dingen. Daarnaast hebben we de attracties schoongemaakt en het gras netjes gemaaid. Het park staat echt klaar om weer 'bespeeld' te worden."

Dat het park weer open gaat wordt voor speelpark Oud Valkeveen zelf ook een feestje. "We hebben er echt lang op gewacht. We kijken er al de hele week naar uit om weer spelende kinderen te ontvangen."