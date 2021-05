Door brand omgekomen dementerende vrouw uit Huizen kon al half jaar naar verpleeghuis

De bejaarde en dementerende Huizense die een week geleden om het leven kwam door een felle woningbrand , had al zeker een half jaar een indicatie om te kunnen verhuizen naar een verpleeghuis. Dat bevestigt wethouder Maarten Hoelscher van Huizen na vragen over de tragische dood van de vrouw.

Buren van de vrouw reageerden woest op de gebeurtenissen, nadat het vuur gedoofd was. Ze hadden al veel vaker aandacht gevraagd voor de situatie van de alleenstaande en vergeetachtige vrouw en waren al langer bang dat het fout zou gaan. "Elke dag wist ik dat dit kon gebeuren", vertelde de verdrietige buurvrouw Chantal na de brand aan NH Nieuws. Ze was één van de buren die vond dat het niet langer verantwoord was dat de dementerende vrouw alleen woonde. Ze maakte zich al langer sterk voor hulp aan haar buurvrouw. "We hebben echt aangegeven dat dit niet langer zo kon, het was echt gevaarlijk."

Gemeente was op de hoogte

De gemeente Huizen was al langer op de hoogte van de zorgen over de situatie van de dementerende vrouw, zo laat wethouder Maarten Hoelscher (PvdA) weten als antwoord op raadsvragen van Transparant Huizen. Hoewel hij vanwege de privacy van de omgekomen vrouw niet tot in detail kan uitweiden over wat er aan de hand was, bevestigt hij dat de gemeente van verschillende kanten al op de hoogte was gebracht.

Nadat de gemeente hoorde over de situatie van de vrouw en de zorgen van de buurt, is er, naar eigen zeggen, meteen actie ondernomen. Een zorgconsulent heeft namens de gemeente een bezoekje gebracht om zelf te zien wat er aan de hand was. Voor de vrouw werd vervolgens een zogeheten 'Wet langdurige zorg-indicatie' aangevraagd en afgegeven, een voorwaarde om naar een verpleeg- of verzorgingshuis te kunnen verhuizen. Thuis blijven wonen was alleen een optie voor de vrouw als er dag en nacht mantelzorg voor haar zou zijn, was het oordeel.

Vrouw woonde alleen

Een half jaar later woonde de vrouw nog steeds alleen thuis. Waarom de vrouw niet al naar een verpleeghuis was verhuisd, of dat ze dat misschien zelf geweigerd heeft, weet de gemeente niet. Ook dat heeft te maken met de privacy van de vrouw.

De wethouder laat weten de tragische dood van de Huizense te betreuren en spreekt van een 'triest voorval'. Hoelscher benadrukt dat de gemeente alle signalen die ze krijgt over vergelijkbare situaties serieus neemt oppakt en onderzoekt. De wethouder stelt wel dat de rol van de gemeente in zulke zaken beperkt is.

Ook zaken als brandpreventie en gesprekken met bewoners en zorgpersoneel hebben de aandacht. De wethouder stelt naar aanleiding van de noodlottige brand nogmaals afspraken te hebben gemaakt met de brandweer over preventieve huisbezoeken.