Duizenden euro’s opgehaald voor zieke ara Nape uit Elswout

Nape verblijft momenteel in het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht vanwege een infectie in z’n nek. Toen de ara, een papegaaisoort, twee weken geleden gewond werd aangetroffen in een Bloemendaalse tuin heeft Roelant Jonker van City Parrots de vogel voor medische zorg naar Utrecht gebracht en is hij een crowdfundactie gestart. “Voor het weekend hadden we de hoop dat hij deze week terug zou kunnen komen om bij ons verder te herstellen maar daar is hij helaas nog te zwak voor, en dat is best verontrustend.”

De verwachting is dat Nape het ziekenhuis over een week mag verlaten. “Die dagen brengen extra kosten met zich mee. De eerste zorg hebben we kunnen betalen van de crowdfundactie en ook de overige zorgkosten worden ervan betaald. Ons eerste doel is om te zorgen dat Nape beter wordt. Maar daarna zou het heel fijn zijn om een maatje voor hem te vinden dus we gaan nog even door met inzamelen.” Ara’s leven normaliter in gezelschap en volgens Jonker leidt Nape zichtbaar aan eenzaamheid sinds zijn maatje Toos in 2008 overleed.

‘Ara’s horen in Elswout’

Volgens Jonker is Nape een zeer geliefde vogel in Haarlem en Bloemendaal. "We hebben altijd veel enthousiaste reacties gekregen van wandelaars die echt een band met hem hebben opgebouwd. De afgelopen dagen zijn er ook hele hoge bedragen overgemaakt. Mensen vinden dat Nape weer een partner moet krijgen. Maar ook met een maatje geloof ik niet meer dat hij helemaal zonder toezicht naar buiten kan. Het zou fijn zijn als hij in Elswout kan blijven. Ara’s horen daar, Nape hoort daar.”