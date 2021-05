Wormerse duikclub ontdekt 17e-eeuws scheepswrak op bodem van Markermeer

Het klinkt als een spannend jongensboek: duiken naar eeuwenoude scheepswrakken. Voor Jan-Willem Oudhof en zijn duikteam Archeo ODC uit Wormer is het wekelijkse kost. Afgelopen weekend ontdekten de duikers een wrak op de bodem van het Markermeer uit de vroege 17e eeuw, waarvan het dek nog intact is. Uniek, vertelt Oudhof aan NH Radio.

Het dek van het schip is nog intact, wat Oudhof opmerkelijk vindt. Andere vergane schepen in het Markermeer zijn zo verwoest dat het meer bij elkaar liggend wrakhout is. "Dit ziet er tenminste uit als een schip."

Het gaat om een flink schip, van ongeveer twintig meter lang en zeven meter breed. Volgens Oudhof is het rechtstandig naar beneden gezakt, waarna het de afgelopen eeuwen in de slappe bodem van het Markermeer is gezakt.

In het dagelijks leven is Jan-Willem veldarcheoloog, maar in zijn vrije tijd duikt hij naar wrakken. Met de stichting Archeo ODC duikt hij samen met andere vrijwilligers regelmatig naar de bodem van de voormalige Zuiderzee, om vermoedelijke scheepswrakken in kaart te brengen.

Geschrokken van een vis

"De Zuiderzee was een binnenzee en daar kon het behoorlijk spoken", vertelt Oudhof. "Dus er zijn daar heel wat schepen vergaan. Maar er liggen ook schepen die bijvoorbeeld bij de slag om de Zuiderzee verloren zijn gegaan of later in de 19e eeuw, bij een aanvaring."

Met scans door sonorapparatuur zijn ongeveer veertig scheepswrakken in een groot deel van het Markermeer gelokaliseerd. Maar Oudhof verwacht dat er veel meer liggen. "We weten dat er op de Noordoostpolder (het drooggelegde deel van de Zuiderzee, red. ) honderden scheepswrakken zijn gevonden. "

Hij denkt dat veel resten zijn weggezakt in de bodem van het meer. "In een gunstig geval steken stukken van het wrak uit de waterbodem". Maar vaker duiken hij en zijn team naar de bodem om onbekende objecten te kunnen identificeren.

Bang om menselijke resten tegen te komen tijdens het duiken is hij niet, dat risico loopt hij ook als veldarcheoloog. "Ik schrok afgelopen zaterdag meer van een vis die eieren had gelegd in het wrak en me aanviel, dan van iets anders," geeft Oudhof toe.