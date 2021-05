Noord-Holland NL V Gerrit de Jager: "Ik beschouw tekenen echt als werk"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat stripmaker Gerrit de Jager, bekend van succesvolle strips als De Familie Doorzon en Zusje.

Gerrit de Jager

biografie naam: Gerrit de Jager geboren: Amsterdam, 2 september 1954 beroep: stripmaker erelijst: Stripschappenning (1980), Stripschapprijs (1987)

Veeltekenaar Gerrit de Jager is een veeltekenaar. Maar liefst vijf stroken gaan dagelijks de deur uit: voor de krant, voor de Margriet en voor allerlei losse klussen. Maar dat is nog niks vergeleken met jaren geleden. "In mijn goede tijd, wat ik achteraf mijn slechte tijd vind, gingen hier wel twintig stroken de deur uit."

Werk Een drang tot tekenen is er niet bij Gerrit de Jager. Hij tekent alleen omdat het moet. "Ik beschouw het echt als werk", zegt ie. "In het weekend teken ik helemaal niet." "Als je een eigen bedrijf hebt, moet je heel veel regelen. Soms kun je 's ochtends helemaal niet beginnen met tekenen. Zodra ik dan om half één eindelijk eens een keer ga zitten en ik mijn tekenpennetje pak, dan vloeit er echt iets uit me weg. Voor mij is het heerlijk om te doen. Toch doe ik het niet als ik vrij ben."

Quote "Ik wilde zo geniaal worden als Herge en Franquin" Gerrit de jager, stripmaker

Stijl Als beginnend tekenaar wilde De Jager tekenen als zijn helden Herge (Kuifje) en Franquin (Guust). "Die waren geniaal, zeg maar The Beatles en The Stones van de strip. Ik wilde ook zo geniaal worden als zij. Qua tekenen dan." Later raakte hij bekend met het werk van Peter de Smet. Hij tekende De Generaal. "Dat vond ik ook geweldig, hoe het eruit zag, de grappen. En ik dacht: dit moet kunnen. Schematisch, simpel. Ik zou bijna zeggen Hollands: Mondriaan, Bruna, Peter de Smet." De Jager is toen Peter de Smet gaan natekenen en bestuderen, "bijna op het hysterische af". "En toen had ik het in de vingers."

Imperium Gerrit de Jager groeide snel uit tot een van de meest succesvolle stripmakers van het land. Hij kreeg zoveel opdrachten dat hij het werk nauwelijks aan kon. Als snel kwamen er tekenaars in dienst om hem te ondersteunen. Het eenmanszaakje werd een imperium. Die tijd ligt inmiddels ver achter hem. Al dat werk gaf veel stress en hij werd er naar eigen zeggen geen leuker mens van. Nu is hij weer terug naar dat eenmanszaakje van vroeger en dat bevalt goed. De Jager deed ook zijn hele archief over aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon weer met een leeg huis en een leeg hoofd. "Als je tegen 42 jaar werk aan zit te kijken, en ik heb heel veel gewerkt, had je soms het idee: moet ik eigenlijk nog wat, is het niet een keertje klaar? En toen het weg was, had ik opeens ruimte in mijn hoofd om een nieuw boek te maken." Dat boek werd Songlife. Hierin verstripte hij alle songs die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven.

Uit het boek Songlife - Gerrit de Jager

Succes Alle successen hebben van Gerrit de Jager niet iemand gemaakt die overloopt van zelfvertrouwen. Sterker, eigenlijk wantrouwt hij zijn eigen succes. "Iemand heeft wel eens gezegd: als je iets heel goed kan, dan gaat het heel makkelijk. En als het heel makkelijk gaat, denk je: het is niet goed genoeg. Op mijn 66ste denk ik nog steeds: 'Hoe is het mogelijk dat ik nog steeds gevraagd word en dat mensen het leuk vinden?'. Dat is een heel raar gevoel."