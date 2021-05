Studenten helpen Dierenpark Hoenderdaell klaar te maken voor heropening

Nog even het gras maaien, het pad effenen en het onkruid weghalen. Studenten van het Clusius College waren vandaag nog druk in de weer om te zorgen dat Dierenpark Hoenderdaell bij Anna Paulowna er morgen helemaal strak bij staat. Na vijf maanden mogen er morgen eindelijk weer bezoekers naar binnen.

De otters in hun nieuwe verblijf staan te springen en te piepen alsof ze niet meer kunnen wachten om het publiek te zien. "En ze zijn niet de enige", vertelt directeur Robert Kruijff van het dierenpark. "De vorige sluiting duurde twee maanden, dat was al onwerkelijk. Maar vijf maanden is toch wel heel lang. We zijn blij dat de poorten weer open mogen."

Sinds dit jaar is het park ook één grote school. Een groep leerlingen van het Clusius College krijgt al hun lessen op locatie. "We zouden eerst les krijgen op het Clusius in Schagen", vertelt Levi Reis, één van de studenten. "Maar dit is een hartstikke mooie omgeving. Het is fijn om hier te zijn."