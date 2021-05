Personeel afvalinzameling Stadswerk072 verkast naar HVC

Stadswerk072 verdwijnt hoe dan ook uit Overdie en krijgt waarschijnlijk een plek op industrieterrein Boekelermeer. "Ze zitten dan in de buurt van HVC en zullen blijven samenwerken, maar wel als individuele bedrijven. Het is aan beide partijen om daar vorm aan te geven."

De overname van het bedrijfsonderdeel 'afval' betekent dat deze medewerkers bij HVC in dienst komen. "Dat kan natuurlijk voor onzekerheid zorgen, maar wij zien vooral kansen", stelt wethouder Te Beest. "De cao daar is net iets gunstiger, maar ook de doorgroei- en carrièrekansen bij een bedrijf met internationale allure. Stadswerk072 blijft verder gewoon bestaan, dus niemand valt tussen wal en schip", voegt wethouder Dijkman toe.

Stadswerk072 beheert en onderhoudt de openbare ruimte in de gemeente Alkmaar. Naast de afvalinzameling voeren zij onder andere onderhoud uit aan wegen, bruggen en het groen. De gemeentewerf van Stadswerk072 aan de Herculesstraat in Overdie zal op termijn plaats maken voor woningbouw.

Dit maakten wethouders Pieter Dijkman en Robert te Beest vandaag bekend. Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht om Stadswerk072 niet op te knippen, maar op een andere locatie in z'n geheel voort te laten bestaan. "Dit blijkt veel duurder dan de elf miljoen die de splitsing kost."

Werf maakt plaats voor woningen

De komende jaren wil Alkmaar 15.000 woningen realiseren aan de Alkmaarse kanaaloever. In Overdie staan 2.300 en in Oudorp 950 woningen in de planning. "Dit gebied moet zich ontwikkelen tot een 'stoere havenstad' aan het Noordhollandsch Kanaal, waarin plaats is voor woningen, bedrijven en voorzieningen."