Fors minder nieuwe Gooise coronabesmettingen, minder ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week flink gedaald: het aantal nieuwe coronapatiënten ligt bijna een kwart lager dan een week geleden. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De cijfers zijn al een paar weken aan het dalen.

De daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen komt vooral doordat Weesp fors minder nieuwe coronapatiënten heeft. De stad was een week geleden nog de gemeente met de meeste nieuwe coronabesmettingen, nu heeft het verreweg de minste. Per 100.000 inwoners werden 86,1 mensen positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat 17 mensen afgelopen week besmet raakten met het virus. Een week geleden waren dat nog 55 mensen.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Weesp daalt daarmee met maar liefst 70 procent. Ook in Gooise Meren en Blaricum daalde het aantal nieuwe besmettingen afgelopen week. Per 100.000 inwoners zijn in Gooise Meren en Blaricum de afgelopen week respectievelijk 177,4 en 199,3 mensen positief getest. Dat komt in Gooise Meren neer op 103 personen, in Blaricum gaat het om 23 mensen.

Laren heeft meeste besmettingen

De overtuigende daling van het aantal coronapatiënten in de Gooise gemeenten is in Laren nog niet terug te zien. Daar ligt het aantal nieuwe coronapatiënten van de hele regio relatief gezien het hoogst en steeg het aantal positieve tests zelfs.

In Laren werden de afgelopen week per 100.000 inwoners 230,5 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week 26 personen positief zijn getest op corona. Dat waren een week geleden nog 21 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: