Gemeenten begluren burgers stiekem via nepaccounts, politiek wil opheldering

Eén op de zes gemeenten kijkt stiekem mee op social media accounts van burgers, vaak via nepprofielen. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van de Volkskrant . De PvdA wil van het college weten of de gemeente Alkmaar zich hier ook schuldig aan maakt. "Deelt het college onze zienswijze dat het gebruik van nepaccounts en het binnendringen van besloten groepen een ernstige inbreuk is op de rechten van burgers?"

Na onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit

Groningen, in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, blijkt dat ambtenaren op grote schaal meekijken met inwoners uit hun gemeente en dat ze op illegale wijze - via valse accounts - informatie verzamelen.

Infiltratie

Niet alleen worden inwoners via social media gevolgd, ook zouden ambtenaren in privé-appgroepen infiltreren. Dit zou onder meer zijn gebeurd tijdens de rellendreigingen in februari.

PvdA-fractievoorzitter van Alkmaar David Rubio Borrajo vraagt het college of er enig beleid bestaat om burgers actief te volgen via social media. "Wordt er binnen de ambtelijke organisatie actief gesproken of zijn er interne richtlijnen over het acceptabel gebruik van sociale media en het risico van privacyschending?"

Valse naam

Ook wil hij weten of bekend is dat ambtenaren van de gemeente Alkmaar ooit gebruik hebben gemaakt van een nepaccount, wanneer dit is gebeurd én onder welke omstandigheden.

De fractie legt de vragen over het online monitoren van inwoners vanavond tijdens de commissievergadering neer bij burgemeester Roemer en de rest van het college.