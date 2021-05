Sterke daling in aantal positief geteste West-Friezen, alleen stijging in Opmeer

Opnieuw is er een sterke daling zichtbaar in het aantal Westfriezen dat in de afgelopen tijd positief is getest op het coronavirus. Ten opzichte van de periode daarvoor zijn er in de regio in de afgelopen twee weken bijna 200 personen minder positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken zijn 573 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode belandden drie mensen in het ziekenhuis en overleed één persoon aan de gevolgen van corona. In de twee weken hiervoor werden 786 mensen positief getest op het virus.

De gemeente Opmeer spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 346,4 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 41 personen positief zijn getest op corona. In de twee weken daarvoor waren dat er 27.

Opmeer is de enige gemeente in West-Friesland waar het aantal coronabesmettingen is gestegen. In de andere zes gemeenten zijn alle aantallen in de afgelopen twee weken gedaald ten opzichte van de twee weken daarvoor.

In Stede Broec ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 248,6 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 54 personen positief hebben getest op corona. Dit is bijna een halvering ten opzichte van de twee weken ervoor, toen 116 mensen positief getest werden.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: