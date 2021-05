Huttendorp gaat dit jaar door, maar in eigen tuin

Waar normaal gesproken de hutten gebouwd worden op het veldje aan de Hofland in Obdam, zal timmerevenement Huttendorp Obdam-Hensbroek dit jaar in de eigen tuin plaatsvinden: 'Eigen Hut in Tuin'. Per tuin kan één groepje zich opgeven en de organisatie zorgt voor het hout en de spijkers. Zo kan het toch nog doorgaan. "Gewoon in je eigen tuin een gave hut timmeren", zegt Myriam de Boer, bestuurslid.

NH Nieuws/Marjorie Noë

Vorig jaar kon het Huttendorp niet doorgaan vanwege corona. En dat terwijl ze officieel tien jaar bestonden. Om het toch door te kunnen laten gaan, hebben ze dit jaar een alternatief bedacht: Eigen Hut in Tuin. Tijdens de timmerdagen op dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021 kunnen de kinderen helemaal los. De benodigde materialen ontvangen ze van de organisatie. "Wij zullen de Huttendorp ervaring proberen te bieden, die de kinderen van ons gewend zijn, een daginvulling van timmeren en spelletjes", laat Myriam weten. Niet voor iedereen vanzelfsprekend Het timmerinitiatief is in 2011 met een enthousiaste groep vrijwilligers gestart. Het doel is om alle kinderen van de basisschool vanaf groep 3 tot en met groep 8 een mooi begin van de zomervakantie te laten beleven, omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om op zomervakantie te gaan. De kinderen ontvangen alle informatie via hun eigen school uit Obdam en Hensbroek.