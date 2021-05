Besmettingscijfers blijven dalen in Zaanstreek-Waterland, één persoon overleden

Sinds maart dalen het aantal gemeten besmettingen langzaam maar gestaag. Ook deze week blijft die trend zich doorzetten. Alhoewel het nu de goede kant uit lijkt te gaan blijft het besmettingsrisico in de regio op het hoogste niveau 'zeer ernstig' staan. Er is in de regio deze week een persoon overleden aan corona.

Deze week zijn er 540 mensen positief getest op corona. Dat is een aanzienlijke daling in vergelijking met vorige week toen er 860 mensen corona bleken te hebben. Negen mensen zijn met corona opgenomen in het ziekenhuis. In Zaandam is er één geïnfecteerde aan het virus overleden.

In Zaanstad kregen 250 mensen te horen positief getest te zijn. Daarmee heeft de gemeente de meeste besmettingen in de regio, maar in Edam-Volendam is de gemeten infectiegraad het hoogst. Daar zijn de afgelopen zeven dagen per 100.000 inwoners 254,2 inwoners positief getest op het virus. Dat betekent dat er bij 92 mensen het coronavirus is geconstateerd. Maar ook hier is een dalende trend te zien van 57 minder gemeten besmettingen dan een week eerder.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: