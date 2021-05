Huizen wil starters geld blijven lenen om huis te kopen, maar geld is bijna op

Het geld dat de gemeente Huizen heeft om starters om de woningmarkt te helpen bij de aankoop van hun eerste huis is bijna op. Er zijn de laatste jaren zoveel aanvragen geweest dat er nu nog maar tien mensen geholpen kunnen worden met een starterslening.

Het is voor veel starters moeilijk om een huis te vinden in de gemeente Huizen. Er komen weinig huurwoningen vrij en koophuizen zijn voor de overwegend jonge starters vaak te duur. Huizen vreest dat jongeren daardoor de gemeente verlaten omdat ze ergens anders wel aan een huis kunnen komen. De gemeente wil jongeren juist vasthouden zodat er een 'evenwichtige bevolkingssamenstelling' blijft.

Starters kunnen daarom aankloppen bij de gemeente voor een starterslening. Dat is een lening tegen een gunstig tarief, bedoeld om een eventueel gat tussen de verkoopprijs van het huis en de gekregen hypotheek van de koper te overbruggen. De startersleningen worden alleen vergeven voor de koop van een huis tot 240.000 euro en hebben een maximale hoogte van 30.000 euro.

Veel animo

Er is veel belangstelling voor de startersleningen. Huizen heeft de afgelopen jaren al tientallen starters met zo'n lening kunnen helpen bij de aanschaf van een huis. Daardoor is het geld nu bijna op: er zit nog 300.000 euro in het potje, waarmee Huizen verwacht nog tien starters te kunnen helpen.

Stoppen met de startersleningen wil Huizen niet, omdat het vinden van een huis er voor starters de afgelopen jaren ook niet makkelijker op is geworden. "De argumenten om startersleningen te verstrekken zijn nog steeds actueel", aldus burgemeester en wethouders. Huizen wil daarom nog eens 300.000 euro in het potje voor de startersleningen stoppen zodat er voorlopig nog starters geholpen kunnen blijven worden.

De gemeenteraad van Huizen buigt zich deze week over het plan.