Van alle kanten hulp voor bestolen Museum BroekerVeiling

Het gedupeerde Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk kan rekenen op flink wat steun vanuit de Langedijker gemeenschap. Begin vorige week sloegen dieven toe en roofden voor duizenden euro's aan gereedschap en materialen mee. Inmiddels zamelen vrijwilligers van het museum geld in, wil een bedrijf de beveiliging verbeteren en hebben twee lokale ondernemers aangeboden nieuw gereedschap te sponsoren. "We zijn hier heel erg blij mee."

Dat zegt museumdirecteur Ron Karels tegen NH Nieuws. "Er kwamen gelijk na de diefstal al aanbiedingen om gebruikt gereedschap te doneren, maar we zien toch van dat aanbod af", legt hij uit. "Niet uit ondankbaarheid, maar omdat onze vrijwilligers dagelijks werken met de apparatuur, en dat moet veilig."

"Een aantal vrijwilligers is daarom met de pet langs de deuren gegaan om geld in te zamelen voor nieuwe spullen. Maar we hebben ook een prachtig aanbod van De Geus Bouw en Kramer Zuurkool gekregen. Die willen voor ons nieuw gereedschap kopen."

"En ook ons eigen beveiligingsbedrijf, EBC-Alkmaar, doet een duit in het zakje. Zij gaan de beveiligingssystemen doorlichten. Zodra de beveiliging weer up-to-date is maken we een afspraak met Dirk Kramer en Piet de Geus om de nieuwe spullen in ontvangst te nemen. Dat lijkt me voor die tijd niet zinvol", stelt Karels, die niet zit te wachten op nog een bezoekje van gereedschapdieven.

Alleen terras en bootverhuur

Museum BroekerVeiling is vanwege de coronamaatregelen gesloten en gaat ook vandaag, ondanks de versoepelingen voor buitenmusea, niet open. "Ons terras is wel toegankelijk, en je kan een bootje huren, maar voor de rest blijven we dicht. De heropening van de buitenruimte is niet te combineren met onze gebouwen die gesloten moet blijven."