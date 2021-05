Steekpartij in Hoofddorp was niet het gevolg van een 'drillrapruzie'

De politie is met iets meer informatie naar buiten gekomen over de neergestoken jongen, gistermiddag bij de praktijkschool De Linie in Hoofddorp.

Volgens een politiewoordvoerder was de steekpartij een incident en geen afrekening tussen jonge bendeleden die zich uiten via het fenomeen drillrap en elkaar belagen met messen en machetes.

De verdachte die nu is opgepakt is een 14-jarige jongen uit Hoofddorp. Hij belaagde met een machete het slachtoffer van 15, die ook uit Hoofddorp komt. De jongen raakte zwaargewond maar verkeert buiten levensgevaar. De reden van de ruzie is niet bekendgemaakt. De politie beschikt over camerabeelden van gebouwen uit de omgeving.

De gemeente Haarlemmermeer zit met dit soort incidenten flink in de maag. De afgelopen twee jaar zijn meerdere steek- en schietincidenten geweest waarbij jongeren waren betrokken. Reden voor de gemeente om in september vorig jaar te starten met de breed opgezette anti-messencampagne YouChoose.