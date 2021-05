Amsterdam NL V Sportscholen kunnen open, maar voor dans-, muziek- en yogascholen verandert er weinig

Vanaf woensdag mag er weer 'binnen' gesport worden. Sportschool David Lloyd Clubs op de Overtoom opent de deuren zelfs al middernacht. De groepslessen mogen echter maar aan twee personen gegeven worden. Voor veel muziek, dans en yogascholen is dat geen oplossing. Dansschool Amsterdam Dance Centre gaat daarom ook niet open.

General manager Bob de Boef van David Lloyd Clubs is er klaar voor. “Vanaf de eerste minuut dat we open mogen gooien we de deuren open. Dan begint een DJ te spelen en kan er weer volop gefitnest worden”, vertelt de De Boef. "Cardiotraining, krachttraining en zwemmen mag ook, zolang het individueel gebeurt of in tweetallen." Toch is de sportschool niet helemaal tevreden. Er geldt namelijk een maximum van 30 personen per ruimte. De sportschool beschikt over twee ruimtes, die groter zijn dan die van de gemiddelde sportschool. "We hadden liever gezien dat ze hadden gekeken naar de hoeveelheid vierkante meters, in plaats van een vast aantal mensen per ruimte", vertelt de general manager.

Dat er geen nauwelijks groepslessen gegeven kunnen worden, vindt De Boef wel jammer maar niet onoverkomelijk. "Onze sportschool moet het vooral hebben van de leden. De afgelopen vijf maanden werden de abonnementen massaal opgezegd. Nu zien we dat mensen zich weer volop aanmelden. We zullen een flinke inhaalslag moeten maken om er weer helemaal bovenop te komen. Maar we redden het."

Eigenaar Marie-José Swart van Amsterdam Dance Centre ziet weinig verandering - AT5

Even verderop bij dansschool Amsterdam Dance Centre op de Marnixstraat is de stemming minder optimistisch. Eigenaar Marie-José Swart is de afgelopen 15 maanden ruim 8 maanden dicht geweest. En ook de huidige versoepeling biedt haar weinig soelaas. Groepslessen voor twee personen? "Je kan niet gezamenlijk dansen en tegelijkertijd afstand bewaren. We dansen in een groepsles-situatie. Je kan niet maximaal aan twee personen les geven in een ruimte. Dat is gewoon financieel niet haalbaar", licht ze haar besluit om gesloten te blijven toe. Een kleine troost voor Swart is dat vanaf morgen kinderen tot en met 17 jaar wel weer groeplessen mogen krijgen. Maar of dat voldoende is om voort te blijven bestaan, is de vraag. "Er zijn geen reserves meer. Elke week dat we langer gesloten blijven is een nekslag. Ik weet het gewoon niet meer", vertelt de eigenaar moedeloos.