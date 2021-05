Kankergescheld leidt tot zwaar geweld in Julianadorp: daders krijgen taakstraffen

Ruim twee jaar geleden sloegen de 20-jarige Jaimy de V. en de 22-jarige Dilan van A. uit Julianadorp twee mannen in elkaar, na het uitgaan. Daar kregen ze gisteren 120 uur taakstraf voor, bepaalde de rechter. Ze betuigden tegenover de rechter spijt over hun actie.

Van A. was in de avond van 17 februari op stap gegaan met vrienden en had veel gedronken. Daarbij schold hij veel met het woord 'kanker' en dat was tegen het zere been van een van de slachtoffers. Hij sprak Van A. erop aan, maar die was daar niet van gediend. Om de boel te sussen, besloten de twee mannen daar weg te gaan en ergens anders wat te gaan eten.

Daar, aan de Parkstraat, kwamen ze toevallig weer Van A. tegen. Deze liet het er nu niet bij zitten en begon te slaan en schoppen. Het andere slachtoffer kreeg klappen van De V. Eén van de twee mannen hield aan de mishandelingen een hersenschudding over.

Fout

Van A. en De V. erkenden gisteren dat ze fout zaten, zo schreef het Noordhollands Dagblad. Ze gaven toe dat de twee slachtoffers eigenlijk helemaal niets verkeerd hadden gedaan. Hoewel de officier van justitie het bewonderenswaardig vond dat ze open de rechtszaak in gingen en hun leven hadden gebeterd, vond ze een straf toch wel gerechtvaardigd.

De rechter veroordeelde de twee, nu 20 en 22 jaar, tot 120 uur taakstraf. Daarnaast kregen de twee slachtoffers een schadevergoeding toegewezen, van respectievelijk ruim 3.400 euro en 1.000 euro. Ze legden zich allebei neer bij de uitspraak en gaan niet in hoger beroep.