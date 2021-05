Wie gaat er nu om 6.00 uur op het terras zitten? In Lutjebroek zit 100 man paraat

Vanaf vandaag mogen de terrassen langer open. Wie verwacht dat er geen animo is om vanaf 6:00 uur op het terras aan te schuiven, die heeft het mis. De twee terrassen van café de Paus in Lutjebroek zijn volgende week helemaal volgeboekt van 6:00 tot 20:00 uur. In alle vroegte zitten dan honderd diehard terrasgangers paraat voor een zogenaamde 'terrasmarathon'.

"We dachten: nu die verruiming komt, moeten we hier iets grappigs mee doen", vertelt John Kok van café de Paus. Hij doelt op het feit dat de terrassen om 6:00 uur al open mogen. Daaruit ontstond het idee om een terrasmarathon te houden: je reserveert voor de volle openingstijden een tafeltje op het terras en hebt een dagvullend programma.

Eergisteren om kwart voor zeven plaatste John het plan op facebook. "Om negen uur was het volgeboekt", vertelt John enthousiast. "De app stond roodgloeiend. Binnen korte tijd hadden we zeventig nieuwe gesprekken." In eerste instantie hoopte John dat hij het maximum aantal deelnemers van vijftig zou bereiken. Omdat het zo snel ging, is ook het tweede terras van de Paus volgeboekt voor de marathon. Dat betekent dat er in totaal honderd mensen aanschuiven.

Alcoholvrij-uurtje

Het eten en de activiteiten zijn all-in, maar de drankjes vallen daarbuiten. "We houden het bij de basis: een goed ontbijt met kopje koffie, uitgebreide lunch en lekkere maaltijd rond het avondeten. En ik verwacht - maar dat is hardop denken - dat we rond de lunch een alcoholvrij uurtje inlassen. Het moet wel netjes gaan en volgens alle maatregelen."

Maar veertien uur lang vertoeven op het terras: is dat niet een beetje te veel - ook voor de doorgewinterde terrasliefhebbers? "Dat komt sowieso goed", zegt John. "We gaan een bingo doen, een digitale quiz en we gaan een film vertonen van kermis door de jaren heen. En we dachten er nog aan om mensen in een soort tapwedstrijd het perfecte biertje te laten tappen." De terrasmarathon is op zaterdag 29 mei.