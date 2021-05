Rotterdamse aanpak in Alkmaar: lokaal verbod op (seksuele) straatintimidatie

Een stevige en brede aanpak: dat wil burgemeester Emile Roemer in Alkmaar om straatintimidatie en overlast tegen te gaan. Zo wordt onder meer de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast met een lokaal verbod op straatoverlast, komt er een extra meldpunt en houdt de gemeente een publiekscampagne. "De problematiek is een veelkoppig monster en heeft mijn volle aandacht", aldus Roemer tegen NH Nieuws.

Vorige week luidden bewoners en ondernemers de noodklok over intimidatie en overlast van verslaafden, daklozen en verwarde en mensen op de Paardenmarkt. Straatoverlast komt echter voor in vele vormen en speelt zich af op verschillende locaties.

Zo worden ook op andere plekken in Alkmaar (zoals op De Dijk) vrouwen seksueel geïntimideerd, nageroepen en nagesist. Ook klagen omwonenden en ondernemers daar over overlast en een onveilig gevoel, met name 's avonds.

De VVD pleitte daarom eerder dit jaar al voor een 'aanpak zoals in Rotterdam', waar in de lokale wetgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid een verbod op intimidatie is opgenomen. Dit lijkt nu realiteit te worden.

Alkmaar gaat straatintimidatie nu opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat is momenteel nog niet het geval en dit maakt het voor handhaving lastig.

Of het verbod het probleem ook daadwerkelijk gaat oplossen, is afwachten. Straatintimidatie en overlast kan alleen strafrechtelijk worden vervolgd als iemand op heterdaad wordt betrapt. Daarom komt er een extra meldpunt om de meest overlastgevende locaties en meldingen goed in kaart te brengen.