'Oud AZ-speler Guus Til naar Feyenoord'

Zo wordt Til herenigd met Arne Slot die komend seizoen de trainer is van Feyenoord.

Van AZ naar Spartak Moskou

Til maakte twee jaar geleden de overstap van AZ naar Spartak Moskou voor zo'n 18 miljoen euro. Een succes werd het in Moskou niet. Hij kwam slechts in achttien duels in actie. Deze zomer werd hij verhuurd aan het Duitse SC Freiburg. Ook dat werd geen succes. Met de overstap naar Feyenoord hoopt de middenvelder zijn carrièrre nieuw leven in te blazen.

Til speelde van 2016 tot 2020 in het eerste van AZ.