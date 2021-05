Samir el Y. veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor doodschieten Bas van Wijk

Samir el Y. is veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk afgelopen zomer bij de Nieuwe Meer. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De straf komt niet overeen met de eis van 18 jaar en tbs van het Openbaar Ministerie (OM).

Samir el Y. is schuldig bevonden aan doodslag. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor moord, omdat Samir El Y. niet met een vooropgezet plan naar de Nieuwe Meer zou zijn gekomen. De rechtbank stelt dat El Y. een antisociale persoonlijkheidsstoornis en cannabisverslaving heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is.

Het OM kiest in de aanklacht voor 'gekwalificeerde doodslag', omdat El Y. volgens justitie uit was op het horloge van een van Bas' vrienden. Dat horloge bleek later een imitatie-Rolex te zijn. Van gekwalificeerde doodslag is sprake als dodelijk geweld is gepleegd om een ander strafbaar feit mogelijk te maken.

De advocaat van El Y. vond de eis van het OM te hoog. Volgens hem deed deze geen recht aan de omstandigheden. El Y. zou in een soort adrenaline-rush hebben gezeten en daarom hebben geschoten. Dat zorgde bij nabestaanden voor frustraties, zij wilden een duidelijk antwoord.

Schietpartij 8 augustus 2020

Op 8 augustus 2020 vond de schietpartij plaats bij het drukke recreatiegebied in Amsterdam. Het slachtoffer, de 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp, werd daarbij neergeschoten en overleed ter plaatse. De schutter, de 21-jarige El Y., werd een paar dagen na de dodelijke schietpartij aangehouden in Zandvoort.

Hij heeft bekend twee keer op Van Wijk te hebben geschoten, één keer op zijn been en één keer in zijn borst. Hij zou volgens het OM ook in de richting van drie andere personen hebben geschoten die dag. De politie vond op zijn aanwijzen in een verborgen ruimte in de auto van zijn moeder het vuurwapen en de nep-Rolex.

Volgens de rechtbank in Amsterdam is afpersing en bedreiging van de vrienden van Bas van Wijk bewezen.

Verdachte voelde zich onveilig op straat

Eerder verklaarde El Y. in de rechtbank dat hij zich onveilig voelde op straat en daarom een wapen droeg. Hij vertelde dat er wat onenigheid was tussen beide groepen en zijn neef naar de groep liep om verhaal te halen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ook van wapenhandel. Op zijn telefoon zijn foto's gevonden van een aantal vuurwapens. El Y. verklaart dat hij twee wapens heeft verkocht (onder de naam 'Theo') en dat het de bedoeling was het wapen waarmee Van Wijk is doodgeschoten ook te verkopen.