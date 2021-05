Gemeente Hoorn ontkent achterhouden rapporten bodemvervuiling Poort van Hoorn

De fracties stelden vorig jaar in aanloop naar het besluit over een mogelijk nieuw stadhuis vragen over de vervuilde bodem in het gebied. Volgens de raadsleden werd toen door het college gezegd dat er geen onderzoek kon worden gedaan omdat het te kostbaar zou zijn. De irritatie was groot toen er uit het WOB-verzoek van inwoners bleek, dat er wel degelijk rapporten liggen. En dus werd er om opheldering gevraagd in raadsvragen waarom de gemeente deze onderzoeken heeft achtergehouden.

Dat verwijt was weer tegen het zere been van het college. In de beantwoording spreken ze de vragers aan op hun toon: "Ogenschijnlijk velt u al een oordeel voordat u de feiten en antwoorden kent. Wij willen onze zorg met u delen dat er door deze wijze van vraagstelling onjuiste beelden kunnen worden gevormd. Beelden die niet alleen het college en de organisatie, maar ook het gemeentebestuur als geheel schaden." Want volgens de gemeente klopt er niks van de beschuldigingen.