Weesp wil gastvrijer worden: bootjes kunnen gratis door de bruggen

Wil je met je boot door de bruggen van Weesp deze zomer, dan hoef je geen geld meer in het klompje te stoppen. Dat laat de gemeente weten. Weesp wil door het afschaffen van het bruggeld gastvrijer worden, maar beschermt er ook de brugwachters mee die nu niet meer met grote bedragen contant geld over straat hoeven.

Het bruggeld voor de Weesper bruggen werd stilletjes al niet meer geïnd. De brugwachters kregen na een reorganisatie te horen dat ze geen contant geld meer hoefden te innen. Abonnementhouders kregen nog wel een rekening thuisgestuurd. "Zij voelden zich ongelijk behandeld, en dat was zeker terecht. Daarom is besloten om nu wel echt te stoppen met het bruggeld. En de abonnementhouders krijgen natuurlijk hun geld terug", vertelt een woordvoerder van de gemeente Weesp.

Veiliger voor brugwachters

Het afschaffen van het bruggeld neemt ook risico’s weg rondom de veiligheid van de brugwachters. "Er is gelukkig nog nooit iets gebeurd, maar we willen ieder risico voorkomen. Daarnaast was het ook logistiek lastig dat, bij wijze van spreken, een brugwachter met een emmertje geld naar de gemeente moest lopen", volgens de woordvoerder.

Toch gaat het afschaffen van het bruggeld Weesp wel geldkosten, omdat het nu eenmaal geld misloopt. Het gaat om zo'n 35.000 euro per jaar. "Dit jaar kunnen we zonder problemen dekken. Momenteel wordt er gekeken of we dit de komende jaren ook kunnen dekken en dus officieel een einde kunnen maken aan het bruggeld."