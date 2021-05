Gemeente blij met verloop van kermis Hoogkarspel, mogelijk nieuwe in september

De gemeente Drechterland is blij met het verloop van het afgelopen kermisweekend in Hoogkarspel. Vanwege het coronavirus stonden er dit jaar opnieuw geen attracties op het Raadhuisplein en konden er geen borrels georganiseerd worden. Met de opening van de terrassen en het alternatieve programma van het kermiscomité kon er toch op kleine schaal kermis gevierd worden. "Al met al heeft Hoogkarspel ondanks de beperkingen toch een beetje het kermisgevoel kunnen beleven", aldus de gemeente Drechterland.

De gemeente heeft aangegeven open te staan voor deze gedachte, maar weet nu nog niet wat er in september mogelijk is. Daar wordt later in het jaar een besluit over genomen.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen waren de terrassen dit weekend ook weer geopend. "De ondernemers van de oliebollenkraam en de snoepkraam op het Raadhuisplein waren tevreden", aldus burgemeester Michiel Pijl. "Ik ben trots op het dorp. Ondanks alle beperkingen hebben we samen toch iets van het kermisgevoel beleefd. Hopelijk is de volgende editie van de kermis Hoogkarspel weer een 'gewone'!"

Het kermiscomité in Hoogkarspel had dit jaar een pakket samengesteld, die door de inwoners van Hoogkarspel gekocht kon worden. Hierin zat onder andere een speciale kermisvlag die uitgehangen kon worden en mensen kregen een link, waarbij zij thuis en online mee konden doen aan een eigen Hoogkarspelse versie van Miljoenenjacht.

"De kermis in Hoogkarspel is prima verlopen. Alle complimenten voor de samenwerking met het kermiscomité en de horeca, die samen hebben gezorgd voor een mooi online programma. De horeca en het kermiscomité hebben net als de gemeente aan de inwoners gevraagd om de kermis zoveel mogelijk thuis te vieren en dit lijkt ook te zijn gebeurd", zegt de gemeente.

Net als in Hoogkarspel vond afgelopen weekend ook een alternatieve kermis plaats in Wognum. De gemeente Medemblik meldt aan WEEFF dat ook deze zonder problemen is verlopen.

Venhuizen

Het aankomende Pinksterweekend betekent traditiegetrouw tijd voor de kermis in Venhuizen. De gemeente Drechterland roept haar inwoners op deze zoveel mogelijk thuis en met inachtneming van de coronamaatregelen te vieren.

"De kermis is iets feestelijks en die gedachte houden wij graag aan. Onze inwoners en ondernemers zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk om zich daarbij te houden aan de landelijke maatregelen. Daarin is de kermis niet anders dan andere dagen. Bijeenkomen in groepen is op dit moment niet mogelijk volgens de landelijke coronamaatregelen en we vragen iedereen zich daaraan te houden", laten zij weten.

Het is nog niet bekend of er, net als in Hoogkarspel, naar een andere datum later in het jaar wordt gekeken om de kermis alsnog te vieren op een manier zoals we gewend zijn. Maar mochten hier ideeën voor zijn, dan staat de gemeente er voor open om het gesprek aan te gaan en te kijken wat er eventueel tegen die tijd mogelijk is.

Kermis Hoorn

In Hoorn wordt begin augustus de 575ste editie van de kermis gevierd. Fractie Tonnaer heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om dit jaar in ieder geval een kinder-kermis te organiseren, met attracties voor de jeugd. Hetzelfde verzoek deden zij afgelopen jaar, maar die werd niet aangenomen door de gemeente.

In plaats daarvan werd een kleinschalige kermis opgebouwd op het Pelmolenpad, waar bezoekers met inachtneming van de coronamaatregelen een ritje in een kermisattractie konden maken.

"Wij veronderstellen dat ook dit jaar door de coronacrisis in Hoorn geen traditionele jaarkermis met vuurwerk kan en mag worden gehouden", vertelt fractie Tonnaer in de brief aan het college."Vanwege het geringe enthousiasme voor de kermis op het Pelmolenpad vorig jaar stellen wij opnieuw voor om een kermis voor uitsluitend kinderen met kinderattracties in de straten van de Hoornse binnenstad te organiseren."

Op deze manier zouden volgens de fractie de ouders en grootouders winkels en de horeca kunnen bezoeken en is er minder politiehandhaving nodig. De kermis sluit immers dan om 18.00 uur. Voor kermisexploitanten zou het aanlokkelijker gemaakt kunnen worden om te komen met hun attracties door korting aan te bieden op het staangeld.