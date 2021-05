Rechtbank: receptioniste die naar urine rook terecht ontslagen bij de provincie

Volgens de rechtbank in Amsterdam is het ontslag van een receptioniste bij de provincie Noord-Holland terecht. De vrouw zat in een rolstoel en de provincie besloot haar te ontslaan omdat ze naar urine rook. Volgens de vrouw was daar een medische reden voor, maar haar ex-werkgever zegt dat ze geen heldere uitleg wilde geven daarover. Ook deed ze volgens de provincie niks om het probleem op te lossen.

De vrouw heeft haar ontslag twee keer aangevochten via de rechter, maar in beide gevallen kreeg het bedrijf gelijk. Dat blijkt uit berichtgeving van RTL Nieuws en de uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

De vrouw werkte al sinds 1984 bij de provincie. Vanaf 2007 werkte ze daar via facilitair dienstverlener Eurest Services. Ze beantwoorde telefoontjes, regelde administratieve zaken en stond bezoekers te woord. Maar volgens de provincie ging dat niet altijd even goed. Eurest Services kreeg in 2015 en 2016 namelijk al meerdere klachten binnen over het functioneren van de receptioniste. Uiteindelijk kreeg ze een officiële waarschuwing.

Onaangename geur

Vanaf 2018 begonnen de directe collega's van de vrouw en de beveiliging te merken dat er een onaangename geur rond haar hing. Ze dienden daar klachten over in en de chef ging met de receptioniste in gesprek. Toen zei ze dat de geur te wijten was aan een medische aandoening, en dat ze hulp kreeg van een specialist. Ook bezocht ze de bedrijfsarts, maar de geur bleef.

In de rechtbank citeerde Eurest Services uit mails van hen aan de vrouw, waarin ze haar aanspreken op de geur. Zo staat in één van de mails: "Onlangs hebben we van de beveiliging gehoord dat er een onprettige geur van de handdoek afkwam, nadat uw rolstoel is teruggebracht. De geur die omschreven wordt is de geur van urine."

"Ook bent u door uw leidinggevende aangesproken op uw vervuilde kleding en onprettige geur op kantoor. De klacht die hier ook vaak naar voren komt, is dat dit ruikt naar urine. U gaf echter te kennen dat u er niet over wilt praten. Wel heeft u zich ooit uitgelaten dat het te maken heeft met een huidprobleem."

Rechtszaak

In januari 2020 kreeg de receptioniste een brief waarin stond dat ze niet meer naar haar werk mocht komen. Dat gebeurde na een functioneringstraject dat volgens Eurest Services niet voldoende hielp. Het bedrijf wilde de vrouw met een vaststellingsovereenkomst ontslaan, maar daar was ze het niet mee eens.

Nadat ze de ontslagbrief had gekregen, besloot ze de eerste rechtszaak aan te spannen. In juli 2020 besloot de kantonrechter dat het ontslag terecht was. Eurest Services moest haar wel een ontslagvergoeding van ruim 20.000 euro betalen. Daarna ging ze in hoger beroep.

Tijdens deze zaak oordeelde de rechter opnieuw dat het ontslag destijds terecht was. Volgens de rechtbank deed de vrouw niet genoeg moeite om het probleem op te lossen. Zelf zei ze dat haar werkgever 'de omvang en aard van het probleem overdreef'. Maar volgens de rechtbank zijn er genoeg klachten ingediend, die tonen dat het geen kwestie van overdrijven is.

Wel stelde de receptioniste voor om in een aparte kamer te werken, maar dat is volgens de rechter geen reden om haar in dienst te houden. De vrouw krijgt wel een ontslagvergoeding, maar moet ook de proceskosten van haar oud-werkgever betalen, zo'n 3.000 euro.