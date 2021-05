De Peiling: de overheid mag privacy schenden als het gaat om veiligheid

Gemeenten houden Facebookgroepen, Twitterprofielen en andere sociale media in de gaten om zicht te krijgen op mogelijke ongeregeldheden zoals rellen en demonstraties, blijkt uit onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

Nepaccounts

Bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten maakt gebruik van nepaccounts, een methode die alleen politie en inlichtingendiensten mogen inzetten onder strikte voorwaarden. In enkele gevallen gaan gemeenteambtenaren onder valse namen besloten Facebookgroepen binnen. Andere voorbeelden van het inzetten van sociale media zijn gemeenten die op Marktplaats op zoek gaan naar bijstandsfraude door te zoeken naar bijverdiensten. Ook worden sociale media ingezet om vluchtverhalen van asielzoekers te checken.

Wettelijk verplicht

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een 'functionaris gegevensbescherming' in te zetten bij online-monitoring. Uit het onderzoek blijkt dat slechts een derde van de gemeenten dit doet en zijn het vooral de kleine en middelgrote gemeenten die zich niet aan de regels houden. Grote steden hebben hun zaakjes over het algemeen beter op orde.

Verboden

Volgens Bart Custers, hoogleraar Law and Data Science aan de Universiteit Leiden, zijn het online speuren onder nepnamen, het opslaan van persoonlijke gegevens en het binnendringen van besloten groepen een ernstige inbreuk op de rechten van burgers. "Het is simpelweg verboden. Gemeenten mogen niet voor politie of inlichtingendienst gaan spelen", aldus Custers.