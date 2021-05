Rechtbank behandelt zaak van man die in psychose moeder doodgestoken zou hebben

Het was 7 april 2020 toen Sander W. zijn 63-jarige moeder omgebracht zou hebben bij een steekpartij aan de Julianastraat in Purmerend. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan zijn moeder met een mes te hebben gestoken in haar borst en hartstreek. Ook stak hij zichzelf en zou hij zijn vrouw ernstig hebben verwond. Dat zegt verslaggever Tom van Midden vanochtend op NH Radio.