Rechtbank doet uitspraak in zaak dodelijke schietpartij Bas van Wijk

De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk op het strand bij de Nieuwe Meer, hoort vandaag of hij veroordeeld wordt en wat voor straf hij in dat geval krijgt.

Het Openbaar Ministerie heeft ongeveer een maand geleden achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen de toen 20-jarige Samir el Y. geëist. Volgens het OM was er onvoldoende bewijs voor moord, maar wel voldoende bewijs voor gekwalificeerde doodslag.

Bekend

El Y. heeft na zijn aanhouding al bekend dat hij de schutter was. Hij verklaarde twee keer te hebben geschoten op Van Wijk, één keer in zijn been en in zijn borst. Waarom hij schoot, kon hij niet zeggen. "Voor hem is het ook in een soort van vlaag van verstandsverbijstering gebeurd", zei zijn advocaat.

Het OM stelt dat hij geschoten heeft omdat hij het horloge van een van de vrienden van Van Wijk wilde stelen. Dat ontkende El Y. Wat hem betreft is er geen verband is tussen het stelen van het horloge en het schieten op Bas van Wijk. Ook zegt hij Bas van Wijk niet opzettelijk gedood te hebben.

Wapenhandel

Het OM verdenkt El Y. ook van wapenhandel. Op zijn telefoon zijn foto’s gevonden van een aantal vuurwapens. Deskundigen achtten de kans op herhaling groot. Ze adviseerden tbs met dwangverpleging op te leggen.

De schietpartij vond augustus vorig jaar plaats. Omdat het mooi weer was, was het druk bij de Nieuwe Meer en waren er veel getuigen.