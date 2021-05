Bewoner IJburg gewond door woningovervallers

Twee jonge mannen hebben vanavond geprobeerd om een of meerdere bewoners van een woning aan de Mattenbiesstraat op Amsterdam-IJburg te overvallen.

Volgens een politiewoordvoerder probeerden de twee de woning binnen te komen, maar dat lukte niet. Een bewoner van de woning raakte lichtgewond. Er werd een ambulance opgeroepen.

De overvallers zijn op een bromfiets gevlucht, de politie zoekt heeft hun signalementen via Burgernet verspreid. De twee zijn rond de 18 jaar oud en hebben een lichtgetinte huidskleur. Een van hen draagt een zwarte hoodie en een grijze broek, de ander is geheel in het donkel gekleed.

Wie de twee ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.