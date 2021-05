Vliegverkeer trekt aan: KLM klaar met Groningse 'winterstalling'

Op Groningen Airport Eelde parkeerde KLM in oktober tien Boeing 737's en twee Airbus A330's. Die laatste twee werden na een maand alweer teruggestuurd naar Schiphol om in te zetten op vluchten buiten Europa. De Boeing 737's werden met regelmaat gewisseld tussen Eelde en Schiphol, zodat ze luchtwaardig bleven.

Tot dit weekend gold er een negatief reisadvies voor de hele wereld. Sinds zaterdag mag er weer gereisd worden naar enkele landen in Europa, naar Caribisch Nederland, Thailand en Rwanda. De versoepeling zorgde voor meer vertrouwen van reizigers die de afgelopen dagen massaal vakanties hebben geboekt. Voor KLM betekent dat alle vliegtuigen de komende tijd weer nodig zullen zijn.

Op Schiphol neemt de passagiersdrukte weer toe sinds de reisversoepelingen. Verwacht wordt dat er tegen de zomer nog meer landen een geel of groen reisadvies krijgen en dat de drukte op de luchthaven zal toenemen. Schiphol zegt daarop voorbereid te zijn.

Op Groningen Airport Eelde worden momenteel geen vakantievluchten aangeboden. In betere tijden stonden er vliegtuigen van Transavia, TUI en Corendon, maar vanwege de coronacrisis hadden die ook nauwelijks tot geen werk. De luchthaven verwacht vanaf juli ook weer passagiersvluchten te kunnen faciliteren.

In beeld: Groningen ziet blauw van de geparkeerde KLM-toestellen

In beeld: Groningen ziet blauw van de geparkeerde KLM-toestellen

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]