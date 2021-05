Coronavirus zet voor tweede keer Sint Jansprocessie dwars: “Heel erg spijtig”

LAREN – Tot de teleurstelling van veel Laarders kan de traditionele Sint Jansprocessie ook dit jaar niet doorgaan. Vorig jaar moest het bekende Laarder evenement voor het eerst na 148 jaar worden afgelast vanwege de coronamaatregelen. Die gooien ook dit jaar roet in het eten.

Normaal gesproken trekt de processie honderden Laarders die de verjaardag van beschermheilige Sint Jan vieren met een optocht door het dorp, maar dat zit er dit jaar weer niet in.

Chris Bogaers, bestuurslid van het Broederschap van Sint Jan, baalt er enorm van. "Het is heel erg spijtig dat we wederom, voor het tweede jaar op rij, de beslissing hebben moeten nemen om de processie niet door te laten gaan. We moeten ons helaas bij de situatie neerleggen."

Dit jaar is er net zoals vorig jaar een livestream georganiseerd, zodat men toch samen stil kan staan bij de feestdag. Deze keer wordt het volgens Bogears wel feestelijker: "Alles kan nu iets grootser. Waar we eerst alleen een dienst mochten houden met het Broederschap, kunnen we nu tachtig mensen ontvangen."