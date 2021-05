Hockeyster Eva de Goede maakt opvallende overstap

Sinds anderhalf jaar woont De Goede met haar vriend in Den Haag en dat heeft een rol gespeelde in haar overstap. "Het lijkt me heerlijk om straks op de fiets te kunnen springen en naar de club te kunnen fietsen. Ik hoop extra rust te kunnen pakken, zodat ik me naast mijn avontuur bij HGC volle bak op het Nederlands team kan concentreren", aldus De Goede. HGC wist zich dit jaar net te handhaven in de hoofdklasse. Amsterdam verloor dit weekend de strijd om het landskampioenschap tegen Den Bosch.