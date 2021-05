Helderse scholieren gaan vol vertrouwen eindexamenweek in: "Het komt wel goed"

Was het vorig jaar nog nieuw, nu probeert de tweede lichting eindexamenleerlingen in coronatijd hun middelbareschoolperiode succesvol af te ronden. Een paar dingen zijn anders: zo mogen ze een heel vak wegstrepen en kunnen ze meer (en vaker) herkansen. Leerlingen van de Helderse scholengemeenschap Scholen aan Zee hebben er vertrouwen in dat ze met, of zonder, de hulpmiddelen hun diploma zullen halen.