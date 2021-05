Voor het eerst weer op pad: eenzame ouderen getrakteerd op autopuzzeltocht

De ouderen werden meegenomen in een zogeheten Carver, een klein autootje voor twee personen. De eigenaren van zulke autootjes namen hen mee voor een 'toeristische route' van Laren naar Naarden.

Voor de ouderen was het uitje een verademing. Door de coronacrisis hebben veel van hen lang binnengezeten. Niet alleen omdat ze tot de voornaamste coronarisicogroep behoren, maar vooral ook omdat veel uitjes vanwege het coronavirus niet door konden gaan. "Ontzettend mooi om te zien dat we vandaag weer wat deelnemers blij hebben kunnen maken", zegt Petra Sorber van De Zonnebloem, de vrijwilligersorganisatie die de actie organiseerde.

Geslaagde dag

De ouderen genoten met volle teugen van de puzzeltocht. "Het was echt een leuke middag, omdat het eindelijk weer eens een dagje uit was", vertelde de 101-jarige mevrouw Segers na afloop. "Ik heb genoten van de prachtige route en de natuur. Ondanks dat ik de omgeving goed ken, heb ik toch weer nieuwe dingen gezien. Het was een geslaagde dag."

NH Gooi was bij de toertocht voor de ouderen en maakte een uitgebreide reportage: