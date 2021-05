Automatische wapens gevonden in uitgebrande bestelbus na schietpartij Maassluisstraat

Agenten hebben gisteravond automatische vuurwapens gevonden in een uitgebrande bestelbus op de August Vermeylenstraat in Nieuw-West. Dat gebeurde na een schietpartij in de Maassluisstraat, waarbij uiteindelijk een 27-jarige vrouw bleek te zijn overleden .

Een woordvoerder van de politie laat vandaag weten dat er onderzocht wordt of de bestelbus inderdaad de vluchtauto was van de daders. De auto vloog een paar minuten na de steekpartij in brand. Het is een Volkswagen Caddy, omstanders filmden vermoedelijk dezelfde Volkswagen Caddy in de Maassluisstraat.

Veel geweld

"Er is eigenlijk met veel geweld, veel geschoten met automatische vuurwapens op een voertuig", zegt de woordvoerder. "Daar zaten twee mensen in, een man en een vrouw. Die vrouw zat achter het stuur en is geraakt. En ze is later in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen, maar ze is helaas vannacht overleden."

Een buurtbewoner omschrijft de schoten als "extreem luid soort vuurwerk". "Vervolgens keek ik het raam uit en zag ik twee jongens wegrennen."

Airsoftwapen

Gisteren meldde de politie dat er kort voor de schietpartij ook automatisch wapens waren gevonden op de Cornelis Lelylaan. Dat bleek niets met de schietpartij te maken te hebben gehad. Het ging bovendien niet om meerdere echte wapens, maar om één airsoftwapen.

De politie is nog op zoek naar de twee schutters en de bestuurder van de vluchtauto.