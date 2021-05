Dreigbrief om motorenverbod op de mat bij actiegroep Zuiderdijk

"Geniet nog even van je rust", schrijft een onbekende onder de naam 'MC' in een dreigbrief aan de Actiegroep overlast Zuiderdijk. De actiegroep strijdt tegen de (geluids-)overlast van motoren op de dijk, en heeft melding gedaan bij de politie.

"Ik ben er niet erg van onder de indruk", aldus ontvanger van de brief Rein Duyths. Hij en Jantine Leeflang maken zich met de actiegroep al langer hard voor een verbod op motoren op de Zuiderdijk.

NH Nieuws / Chantal Bos

Na een proefafsluiting vorig jaar in de zomerweekenden, wordt het verbod dit jaar definitief. Dat besluit werd twee weken geleden bekend gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Duyths: "Het duurt nog een tijdje, want er mag nog zes weken bezwaar worden gemaakt en in die tijd is er geen afsluiting." Afgelopen zaterdag valt ineens de ansichtkaart op de mat, waarin de schrijver dreigt doordeweeks de rust bij de bewoner te komen verstoren aan zijn adres. "Ik heb dit doorgegeven aan mijn andere brothers", is te lezen.

Actiegroep overlast Zuiderdijk ontvangt een dreigbrief - NH Nieuws

Leeflang vermoedt dat het om een eenmansactie gaat. "Het enige wat ze bereiken met doordeweeks expres overlast veroorzaken, is nog meer draagvlak voor een totale afsluiting van de dijk." Politiewoordvoerder José van Dijk bevestigt dat er melding is gedaan, maar kan er verder nog niks over zeggen. "Er wordt vandaag opnieuw contact opgenomen met de bewoners." Niet gediend van bedreiging Voorzitter Joris Breedijk van motorclub MC Route 506 uit Venhuizen reageert ontzet op de onbekende brief. "We streven ernaar de dijk niet af te laten sluiten en maken dan ook bezwaar, maar we gaan geen mensen bedreigen. Daar zijn we niet van gediend en het komt absoluut niet bij ons vandaan." Het is niet de eerste keer dat Duyths en Leeflang het moeten bezuren. "We hebben al vaker gehad dat ze bij ons voor op de dijk stil stonden en een tijd het gas opentrokken", aldus Leeflang. De bezwaartermijn loopt nog, vanaf half juni zal er op het verbod worden gehandhaafd.

NH Nieuws / Chantal Bos