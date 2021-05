Avond van Andijk en Dijkpop opnieuw een jaar uitgesteld

De Avond van Andijk en het Dijkpop-festival in Andijk gaan dit jaar weer niet door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Volgens hen was het lang wikken en wegen, maar heeft de onduidelijkheid over de versoepeling van de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat de organisatie van het festival 'met pijn in het hart' dit besluit moet nemen.

Gerda Havertong leest verhalen voor op Dijkpop 2019 - Organisatie Dijkpop

De Avond van Andijk en Dijkpop zijn een begrip in het dorp en daarbuiten. Jaarlijks komen enkele duizenden bezoekers op het festival op de Kleingouw af. De editie van afgelopen jaar moest door de coronapandemie al verzet worden. "Door de weinige antwoorden op onze vragen heeft het Dijkpop-team het besluit genomen om ook dit jaar het festival met een jaar op te schuiven naar 1 en 2 juli 2022. Natuurlijk doen we dat met pijn in ons hart, maar we willen voor onze bezoekers een festival neerzetten zoals we gewend zijn. Een waar eenieder het gruwelijk naar z'n zin heeft", aldus de organisatie van Dijkpop. Bezoekers die voor de uitgestelde editie van afgelopen jaar een ticket hebben gekocht en ook dit jaar van plan waren om te gaan, krijgen binnenkort een mail van het Dijkpop-team. Hierin staat een link waarmee zij hun geld voor het ticket terug kunnen vragen. Mocht dit niet voor 3 juli 2021 ingevuld zijn, dan blijft het ticket geldig voor de editie van volgend jaar. Geen zomerevenementen Eerder maakte de Medemblikse organisatie STEM al bekend dat de onzekerheid rondom de versoepeling van de coronamaatregelen ervoor gezorgd heeft dat zij niets anders kunnen dan de evenementen voor aankomende zomer af te blazen. Zo komt er dit jaar geen Truckfestival, zijn het Korenfestival en de zomermarkten voor dit jaar afgelast. Er moest ook besloten worden om de driedaagse Waterweek in Medemblik niet door te laten gaan. "De teleurstelling bij bestuur en alle vrijwilligers van al deze evenementen is natuurlijk groot, maar we kunnen niet voldoen aan alle voorwaarden en beperkingen", zegt de organisatie. "We richten ons nu op de intocht van Sinterklaas en Dickensdag en houden moed voor de overige evenementen. Op naar volgend jaar."