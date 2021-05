Ontslagen marineofficier veroordeeld tot taakstraf voor aanranden drie matrozen

Een 36-jarige oud-marineofficier uit Den Helder is door de militaire kamer in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor het aanranden van drie matrozen. De seksueel getinte misdragingen gebeurden in mei vorig jaar op het marineschip Zr.Ms. Karel Doorman toen die in het Caribisch gebied lag voor coronahulpverlening.

De man zou zijn ondergeschikten onder meer in de billen hebben geknepen. De zaak kwam aan het licht nadat een van de drie slachtoffers besloot aangifte te doen. Daarop kwamen twee marechaussees aan boord voor onderzoek, waarna nog twee mannen zich meldden.

Aanvankelijk bleef de betrokken officier op het schip, omdat hij daar een sleutelrol vervulde. Na een paar dagen besloot hij toch van boord te gaan. De Koninklijke Marine zei toen blij te zijn dat er onderzoek werd gedaan en dat zedenzaken hoog worden opgenomen.

Machtspositie

Inmiddels is de man ontslagen door Defensie. De militaire kamer verwijt hem zijn acties des te meer, aangezien hij tegenover de matrozen in een bepaalde machtspositie stond. "Hij moest zich realiseren dat dit gedrag ontoelaatbaar is en dat hij als leidinggevende verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige werkomgeving."

Hoewel de militaire kamer er rekening mee heeft gehouden dat hij al is ontslagen en dat de zaak veel aandacht in de media heeft gehad, is de uitspraak van de rechter (60 uur werkstraf waarvan 40 uur voorwaardelijk) toch hoger dan de eis van de officier van justitie (40 uur). "Omdat deze meer recht doet aan de verwijtbaarheid en ernst van het misdrijf."