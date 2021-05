Aantal coronapatiënten Tergooi lijkt te dalen, nog weinig ruimte voor andere zorg

Een overtuigende daling is het nog niet, maar het gaat voorzichtig iets beter met het aantal coronapatiënten in het Tergooiziekenhuis. Op zowel de intensive care als de verpleegafdeling liggen er minder patiënten met corona dan de afgelopen weken. "We hopen heel erg dat dit doorzet", zegt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender.

Er liggen momenteel nog zeven coronapatiënten op de intensive care van het Tergooiziekenhuis en nog eens tien op de verpleegafdeling. De intensive care ligt daarmee niet meer vol, maar de druk blijft wel hoog. "Het aantal patiënten is iets gedaald en dat is een goed teken, maar de situatie blijft wel onzeker. Het is een eerste stap, waarvan we hopen dat het de komende tijd doorzet", zegt Fassbender.

De voorzichtige daling wil nog niet zeggen dat er alweer ruimte is voor het hervatten van de reguliere zorg. "Daar is het echt nog te vroeg voor, omdat de druk op de intensive care nog onverminderd hoog blijft. Voor onze regio lijkt het aantal coronapatiënten nu wat te dalen, maar in andere regio's is dat nog helemaal niet zo. We kunnen daarom ook nog niet de conclusie trekken dat het echt beter gaat en de situatie is ook niet te voorspellen."

Tergooi stelt dat het aantal coronapatiënten echt nog verder moet dalen, wil de reguliere zorg weer opgepakt kunnen worden.

Kritieke operaties

Waar het Tergooiziekenhuis wel meer ruimte voor heeft is de 'kritieke planbare zorg', de operaties die niet per se spoed hebben, maar wel binnen zes weken moeten gebeuren. Fassbender: "Die kunnen gelukkig weer allemaal doorgaan en dat is al een goede stap. Als het op bepaalde dagen kan, pakken we ook andere operaties op, maar dat zijn echt nog uitzonderingen."