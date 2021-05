Stefans overleden vrouw kreeg een vaccinatie-oproep: "Bizar"

Twee uitnodigingen voor de eerste vaccinatie, soms maanden na elkaar. Sommige mensen krijgen er zelfs drie. Bij Stefan ging al helemaal mis: hij ontving een vaccinatie-oproep voor zijn vrouw, maar zij is in januari overleden. "Bizar hè", reageert de 54-jarige Assendelver.

Regio Purmerend

Op 7 januari is zijn vrouw namelijk overleden op 56-jarige leeftijd. Maar afgelopen zaterdag belandde een vaccinatie-uitnodiging voor haar op de mat. "Het zal iets te maken hebben met de huisarts, want er stond bij dat ze een medische indicatie heeft. Ze heeft ook vaak de griepprik gehad, maar het blijft slordig." Verbazing voert dan ook de boventoon bij Stefan. Het is natuurlijk confronterend, maar heel heftige emoties heeft de oproep niet losgemaakt. "Dat valt wel mee, omdat wij samen een heel mooi traject doorgemaakt hebben. Ik krijg wel vaker post voor mijn vrouw. Als ze bijvoorbeeld toe is aan een nieuwe bril, krijg ik een brief. Of van Wehkamp of Bol: die dingen die je vergeet door te geven. Maar om dit te krijgen van onze Rijksoverheid is een beetje heel erg vreemd." Stefan kreeg onlangs wel een verzoek van de Belastingdienst om aangifte te doen voor de erfbelasting. "Dus ze weten sowieso dat ze is overleden. Ik denk dat ze vergeten zijn om even twee documenten tegen elkaar aan te houden."

Over zijn vrouw vertelt Stefan dat bij haar drie jaar geleden longkanker werd geconstateerd. "Toen onderging ze chemo en bestralingen. Uiteindelijk hebben we samen naar het einde toegewerkt, en heeft ze voor euthanasie gekozen. Het verbaast me wel dat ik nu een oproep voor haar krijg." Volgens Stefan zal hij niet de enige zijn die zo’n oproep krijgt voor een overleden partner. "Ik kan me voorstellen dat dit vaker gebeurt. Als iemand is overleden aan corona en je krijgt een oproep dat ze zich kunnen laten vaccineren, moet dat erg pijnlijk zijn." "Confrontatie voor nabestaanden" Mireille van Bree, huisarts en medisch directeur van Gezondheidscentra Zuidoost (GAZO), onderstreept dat dit erg pijnlijk kan zijn voor nabestaanden. "Als iemand heel recent overleden is, staan ze vaak wel op de lijst voor een uitnodiging. Die lijst is vaak een paar weken eerder gemaakt, en dan is dat nog niet goed verwerkt. Natuurlijk is dat ontzettend pijnlijk en een confrontatie voor de nabestaanden. We proberen dat te voorkomen, maar daar gaat administratief weken of soms maanden overheen." Om de vaccinaties zo snel mogelijk te laten verlopen, zijn de mensen op de lijst van medische indicaties niet dubbel gecheckt. Bij de griepprik gebeurt dat wel, om na te gaan of iemand die prik echt nodig heeft. "Maar uiteindelijk krijgt iedereen een oproep voor de coronavaccinatie, dus is die lijst niet extra nagegaan."

Over de dubbele (en driedubbele uitnodigingen) zegt Van Bree dat dat niet te voorkomen is. "We hadden al verwacht dat dit zou gebeuren. Ook omdat de snelheid van de vaccinaties de overhand krijgt. Daar sta ik ook achter, we moeten dit met snelheid doen. Ik denk dat het beter is als mensen een dubbele uitnodiging krijgen dan dat ze helemaal geen uitnodiging ontvangen." Daarnaast kan de GGD en het RIVM niet in medische dossiers kijken, dus hebben ze weinig zicht op wie wel en wie geen medische indicatie heeft. "De systemen bestaan wel, maar praten nog niet goed genoeg met elkaar." "Vaccinaties worden goed geregistreerd" Harry Katstra, woordvoerder van de GGD Hollands Noorden, wijt de dubbele (en driedubbele) uitnodigingen aan verschillende administratieve trajecten. "Soms hoort iemand bij de doelgroep van de griepprik, maar zijn ze vanwege hun leeftijd bijvoorbeeld al door het RIVM uitgenodigd." Volgens hem zijn dubbelingen bijna niet te voorkomen. Maar met de registratie van de vaccinaties is volgens Katstra niks mis. Ondanks zo’n dubbele uitnodiging weten ze bij de gezondheidsinstanties precies of iemand gevaccineerd is. Tevens zorgen de dubbele uitnodigingen niet voor verspilling. Katstra: "Het is niet zo dat die vaccins dan wel gereserveerd worden, dat gebeurt pas als iemand een afspraak maakt. Die brief heeft eigenlijk geen status en dient echt alleen als oproep. Als iemand niet komt opdagen is een ander gewoon eerder aan de beurt." En wat je moet doen met zo’n dubbele uitnodiging? "Als je een dubbele uitnodiging krijgt, is het advies eigenlijk altijd om die te negeren", aldus Katstra.