Geveltuintjes moeten stad groener maken: "We mogen er 25 weggeven"

De gemeente wil de binnenstad gaan vergroenen met behulp van de campagne '250 geveltuinen in Alkmaar'. Die start op zaterdag 22 mei en moet inwoners inspireren hun leefomgeving te vergroenen. Ook maken 25 mensen met een kleine portemonnee kans op een gratis strookje groen voor de deur.

De verstening van tuinen heeft volgens de organisatie verschillende consequenties voor de leefomgeving: zo kan bijvoorbeeld het regenwater moeilijk worden afgevoerd en wordt het ook steeds warmer in steden.

Het vervangen van tegels met planten en bomen zou bijdragen aan een hogere biodiversiteit en gaat water- en hitteoverlast tegen. Naast Groenemorgen is ook stichting Steenbreek betrokken, die samen met de deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies de leefomgeving wil vergroenen.

"Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder."

Win-actie

De kosten voor de aanleg variëren tussen de 100 en 150 euro. Niet alle inwoners kunnen zich dat permitteren, begrijpt ook de gemeente. Mensen met een laag inkomen kunnen zich daarom aanmelden voor één van de 25 gratis geveltuinen.

"Mail ons je naam, adres en reden waarom je er eentje wil winnen en wie weet komen we langs. Inbegrepen zijn de planten, aarde, aanleg en afvoer van zand en steen", aldus de organisatie.

Het onderhoud van de tuintjes valt volgens de organisatie reuze mee. "Gemiddeld ben je er tien minuten per week aan kwijt. Je kan bij de keuze van de beplanting rekening houden met de beschikbare tijd die je hebt. Het leukste is om de verzorging met buren te organiseren, dan kan je elkaar aflossen tijdens vakantie en het is nog gezellig ook."