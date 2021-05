60 'ploggers' verzamelen 160 kilo afval op strand tussen IJmuiden en Zandvoort

Ploggen klinkt misschien een beetje gek, en dat is ook precies wat Daan dacht toen hij de term voor het eerst tegenkwam. "Ik zag de term plogging en ik dacht 'wat een rare naam'. Maar die naam bleef zo hangen dat ik dacht 'dit kan best eens een trend worden'. Toen heb ik het uiteindelijk omarmd."

Wat ploggen is? Een combinatie van joggen en afval van de grond plukken. Het komt uit Zweden, waar een man tijdens zijn hardlooprondje afval opruimde. Gisteren deden 60 mensen dat dus langs een route van 10 kilometer langs de Noord-Hollandse kust. "Maar heel eerlijk: we hebben weinig mensen zien rennen", vertelt Daan. "Iedereen mag zelf bepalen of ze het joggend of wandelend doen, het belangrijkste is het afval." En afgelopen weekend namen de vrijwilligers dus flink wat mee: 160 kilo. Verdeeld over 60 oprapers is dat ruim 2,5 kilo per persoon. "Na tien kilometer voelt dat als 12 kilo", grapt Steef.

De twee vonden elkaar in de liefde voor het wandelen (en opruimen): Steef is namelijk de enige vrouw in Nederland die de gehele Nederlandse kust is afgelopen, Daan de enige man. Hij deed het in 23 dagen, Steef was hem met 22 dagen net voor.

Tekst loopt door onder de foto.