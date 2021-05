Broedende vogels de dupe van racende jongeren: "Je ziet de eitjes zinken"

Het vaarseizoen is weer in volle gang en dat leidt tot veel overlast op het water in Medemblik. Met name broedende vogels hebben het zwaar te verduren. Hun nestjes zijn niet opgewassen tegen de hoge golven, die veroorzaakt worden door de bootjes van racende jongeren. "De nestjes worden alle kanten opgeslagen", vertelt Leonie Entius.

Eitjes van meerkoeken aan de Kleine Vliet in Medemblik - Privéfoto

Ze woont sinds twee jaar aan de Kleine Vliet in Medemblik en ziet lijdzaam toe hoe de vogels hun nest proberen te beschermen. "Het vrouwtje zit op de eitjes en het mannetje gaat met gevaar voor eigen leven op zoek naar takken om het nest te verstevigen. Meestal is dat niet afdoende en zinken de eitjes alsnog." De toegestane snelheid op de wateren van Medemblik is zes kilometer per uur. Maar volgens Entius hebben de jongeren een flinke motor, die de bootjes naar een snelheid van meer dan twintig kilometer per uur kan stuwen. "Ze houden na schooltijd racewedstrijden met elkaar, soms met vier boten tegelijk." Grote mond De jongeren zijn volgens Entius zo'n vijftien jaar oud. "Ik snap best dat racen leuk is op die leeftijd, maar ik heb mijn eigen kinderen geprobeerd bij te brengen dat andere mensen of dieren daar geen last van hoeven hebben." Ze heeft de jongeren al meerdere keren aangesproken op hun gedrag, maar dat heeft geen effect. "Ik krijg een grote mond of ze roepen naar hun vrienden in achtervolgende bootjes dat ik er weer sta." Ze hoopt dat de ouders het gesprek aangaan met hun kinderen. dat hopen tegen beter weten in. "Als ik zie hoe hard die ouders zelf met hun auto door de straat rijden, dan heb ik niet de illusie dat zij het gedrag van hun kinderen op het water zullen afkeuren.”

